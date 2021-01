Se nos está ninguneando en el caso Cienfuegos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que con la exoneración del general Salvador Cienfuegos se “nos está ninguneando”, pero aseguró que su gobierno no es empleado de un gobierno extranjero ni una colonia.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que hay un acuerdo entre ambos países por lo que se violó el acuerdo de no compartir la información que tenían sobre el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio pasado.

“Si hay cooperación, además hay un acuerdo de compartir información que no se hace, se está violando el acuerdo y se nos está tratando como si fuésemos empleados de un gobierno extranjero, se nos está ninguneando. No es ‘a ver, yo hago lo que quiero en México’. No somos colonia de nadie, con todo respeto, no somos Estado asociado”, dijo.