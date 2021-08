¡Se mete a cuartos!

Las ausencias de Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal no hacen que obtener un segundo campeonato en el Masters de Cincinnati sea un paseo para el favorito Daniil Medvedev.

El ruso lo hace ver así.

Medvedev, ganador del título del torneo en 2019 y derrotado por Djokovic en la final del año pasado, avanzó el jueves a los cuartos de final con una victoria 6-3, 6-3 sobre Grigor Dimitrov.

"Hemos ofrecido un tremendo nivel de tenis", dijo Medvedev. "Ambos tuvimos que jugar con un calor muy agobiante. Podía ver que Grigor estaba sufriendo, pero así es esto. Es igual para todos. Estamos físicamente un poco más habituados al calor".

Naomi Osaka, segunda del escalafón, no tuvo tanta suerte. En el segundo partido de su primera participación en un torneo del tour desde finales de mayo, la japonesa envió pelotas por toda la cancha en una derrota por parciales de 3-6, 6-3, 6-3 ante Jil Teichmann, que se ubica en la 76ta posición del ranking de la WTA.

Osaka se golpeó en repetidas ocasiones el muslo izquierdo con la muñeca izquierda y habló en voz alta con ella misma, tratando de motivarse, pero se mostró impasible mientras estrechaba la mano en la red con la jubilosa Teichmann.

Ash Barty, la máxima preclasificada del cuadro femenino, arrasó en los primeros 10 juegos de su encuentro contra la campeona defensora Victoria Azarenka al imponerse 6-0, 6-2 para meterse en los cuartos de final.

"A veces el marcador en el tenis te puede engañar", dijo Barty. "Aunque parece ser un resultado contundente, cada juego tuvo puntos cruciales y yo pude llevarme casi todos".

La excampeona del torneo Karolina Pliskova pasó a la siguiente ronda con una victoria por 6-4, 7-6 (5) sobre Jessica Pegula.

El flamante campeón olímpico y tercer cabeza de serie Alexander Zverev también avanzó, luego de dar cuenta 6-2, 6-3 del argentino Guido Pella.

Sucumbió el también argentino Diego Schwartzman (10mo preclasificado). El noruego Casper Ruud (8vo) lo eliminó 6-4, 6-3 para avanzar a cuartos.

En tanto, el finalista y segundo preclasificado Stefano Tsitsipas tuvo que irse a tres sets para superar a Lorenzo Sonego por 5-7, 6-3, 6-4.

Medvedev se recuperó luego de una fea caída al inicio del segundo set y siguió adelante para conseguir la victoria.

"Pueden ver esto en video, pero la raqueta se me metió entre las piernas y me golpeó en la parte posterior de la pantorrilla", dijo el ruso. "No sé cómo sucede eso. De hecho tengo un moretón en la pantorrilla. Un moretón es un moretón. No es nada grave".

Medvedev, quien se proclamó campeón en Toronto el domingo pasado, cantó victoria cuando el búlgaro cometió doble falta en un match point. Medvedev acumula 2 horas y 28 minutos en pista tras apuntarse un par de victorias en sets corridos tras debutar directamente en la segunda ronda.

El ruso es el primer jugador que no es Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal o Andy Murray que se abre pase entre los dos primeros del ránking desde el 18 de julio de 2005. Las lesiones y otros problemas provocaron que Djokovic, Federer y Nadal no compitieran en Cincinnati este año.

Aunque sus partidos han durado poco, Medvedev siente que ganar le servirá de mucho.

"Cuantos más partidos pueda ganar en estos dos torneos que son parecidos a Nueva York, más confianza tendré", comentó refiriéndose al Abierto de Estados Unidos que se celebra en la gran manzana. "La confianza es la gran clave. Es bueno venir aquí sabiendo que puedes jugar bien. Ahora, sé que es posible. Un Grand Slam es un Grand Slam. Son duros. Los adversarios quieren ganarte. Esperas mostrar tu mejor tenis".