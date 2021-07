´Se merecía Checo un auto competitivo´

La llegada de Pérez al equipo austriaco fue un movimiento que le dio gusto Vettel, pues, según el piloto alemán, la carrera del tapatío merecía una oportunidad de este calibre.



"Lo digo con toda sinceridad, y lo digo de corazón, que me alegro de que Sergio haya encontrado un asiento tan competitivo. Se lo merece. Lo ha demostrado no sólo con esa victoria en Bakú, sino también en los últimos diez años", dijo el cuatro veces campeón del mundo en la Fórmula Uno a motorsport.com.