Se mantiene entre las mejores

Pasa el tiempo y Clarissa Elizabeth Munguía Garza sigue siendo una de las mejores taekwondoínes de Tamaulipas.

La alumna de la escuela Vonnacher del profesor Enrique Manrique se ha mantenido dentro del Top Ten nacional durante los últimos 3 años, pero eso para ella no es suficiente. A pesar de la pandemia, su preparación ha sido al más alto nivel ya que no descansará hasta ser la número uno de México en su categoría.

Clarissa lleva más de 5 meses entrenando desde casa a causa del COVID-19, pero de la mano de la tecnología ha podido participar en importantes campamentos y seminarios que han reforzado sus conocimientos.

-¿Qué tanto te afectó el encierro?

"Podría decir que me limitó un poco el entrenamiento ya que dejé de hacer combate y ver a mi entrenador de manera personal, pero me abrió muchas oportunidades que tenía frente a mi y no había desarrollado como ser mi propio entrenador, mis tiempos y exploré los campamentos en línea que me gustaron, de hecho también me ayudaron a definir lo que quiero y se que quiero seguir adelante", comentó.

Con tan solo 13 años de edad ya es cinta negra 2do Poom, actualmente ocupa el octavo lugar del ranking nacional pero espera regresar pronto a las competencias para ir subiendo peldaños.