Se llevan el Clásico por primera vez

Guadalajara, México.

La hegemonía de las Chivas femenil sobre el Atlas terminó con la victoria rojinegra de 2-0 en la Jornada 2, de la Liga MX Femenil.



En un intenso partido en el Club Atlas Colomos y con goles de Fernanda Limón y Joana Robles, las locales vencieron por primera ocasión a las Rojiblancas, en la séptima edición del Clásico Tapatío.



Las Rojinegras se adueñaron del partido desde el comienzo con avisos a la portería de Blanca Félix. El gol no tardó y la primera anotación del partido llegó al minuto 6.



Tras una falta afuera del área grande de las visitantes, Atlas cobró el tiro libre en dos toques con Fabiola Robles y Karen García, el centro fue rechazado a la altura de la media luna del área y con el balón de frente a la portería, la defensa Fernanda Limón no dudó en conectar un potente disparo que abrió el marcador.



Un Atlas ordenado y con un buen funcionamiento colectivo, nulificó los intentos del equipo rival en los primeros 45 minutos.



Las locales no cesaron y a instantes de terminar el primer tiempo, ampliaron la ventaja con otra gran definición de media distancia, ahora, a cargo de la recién seleccionada al Tri femenil, Joana Robles.



En el segundo tiempo el partido fue más equilibrado y a pesar de las modificaciones por parte de los dos entrenadores, el marcador de 2-0 a favor de las jugadoras de rojo y negro ya no se movió.



El próximo lunes 21, en la Jornada 3, el Atlas visitará a Tigres, mientras que las Chivas recibirán al Santos, en el Estadio Akron.