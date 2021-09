Se ´le va la lengua´

"Ese día, pues como ya se me había subido (el alcohol), estábamos: ´Si y no se qué. ¡Abrazos!´, y yo: ´No, a él no´. Y dijeron: ´¿Por qué no? Y yo: ´Claro que no porque este es gay, este es gay´. Enfrente de producción, del productor, del director. Y nomás me veía la cara (el actor) y me decía: ¡No! ¡No! Y yo: ´Ay, sí eres gay, ¡no te hagas!´", relató.

Al otro día del incidente, Cynthia recordó que tuvo una gran cruda moral de la que tuvo que aprender, pero afortunadamente no pasó a mayores.

"Y ya, te vas a tu casa, y al siguiente dije: ¡No! Recordaba su cara así como de que... (asustado). Le llamé, le dije: ´Perdón, es que me acordé que...´. Me dice: ´No te preocupes, lo que pasa es que no quería decirlo, no lo tenía como algo abierto, sobre todo con los productores, directores...´".