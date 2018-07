Se incrementa la posibilidad de vida en Marte

Cd. de México.

En la región en la que los científicos italianos hicieron el descubrimiento, en el polo sur del astro vecino, existe la posibilidad de que subsistan microbacterias, que podrían tener características diferentes de las que se conocen en la Tierra, apuntó el especialista, a través de un comunicado de la casa de estudios.



De acuerdo con Navarro, quien colabora con la NASA y la Agencia Espacial Europea en la exploración marciana, ya que la fotosíntesis no puede ocurrir en el área monitoreada debido al grosor y profundidad de la capa de hielo -que no permite la llegada de luz-, los organismos serían quimiosintéticos.



"La región estaría completamente oscura, y, por consiguiente, de haber vida microbiana, sería de tipo quimiosintética, es decir, que toma energía de reacciones químicas, como las bacterias metanógenas.



"Además, la existencia de organismos macroscópicos (como los conocemos) es imposible, pues requieren de mayor cantidad de energía, lo que implica el uso de oxígeno, y en la zona hay condiciones anaeróbicas", explicó.



Otra limitante para que en ese sitio hubiera microorganismos similares a los terrestres, continuó, es la entrada de nutrientes, pues el lago está completamente cerrado, por lo que no se podría dar el intercambio de nutrientes y eso restringiría la cantidad de biósfera que pudiera existir.



El doctor en Química por la Universidad de Maryland indicó que también surgen preguntas como: ¿cuál sería la fuente de energía que ha mantenido esta biósfera por todo este tiempo?



Asimismo, otra incógnita a resolver es qué mantiene al lago en forma líquida, ante lo que se estima que la presencia de sales es fundamental en condiciones por debajo de los cero grados, pero podría haber fuentes hidrotermales u otro tipo de energía, puntualizó el científico mexicano.



El lago se localizó en una región del polo sur marciano, del que sólo se ha revisado menos del 10 por ciento de la superficie, debajo de numerosas capas de hielo y polvo, bajo una profundidad máxima de 1.5 kilómetros, en una zona de 20 kilómetros de diámetro.



"Es muy probable que haya más cuerpos de agua líquida que no han sido explorados", compartió.



Sobre la posibilidad de usar el líquido encontrado en futuras misiones espaciales, el universitario consideró que existen protocolos internacionales de protección planetaria para la utilización de recursos en otros planetas, aunque no se descarta la posibilidad de aprovecharla para uso humano u obtención de combustibles.



"Sabemos que hay otros sitios en Marte donde hay agua, por ejemplo, en el área ártica, en donde la misión Phoenix detectó hielo.



Pero también se podría tener acceso a otras fuentes de agua, como de la atmósfera, que es en lo que trabajará la misión ExoMars.



Navarro celebró este descubrimiento, aunque enfatizó que aún falta mucho trabajo de investigación para constatar la vida en el llamado planeta rojo.



"El gran hallazgo será tener evidencia de biósfera en Marte, porque cambiará la biología terrícola y nos llevará a una biología universal.



"Pero ahora se sabe que en esas áreas hay más posibilidades de encontrar vida, respecto a las zonas ecuatoriales, en donde actualmente se encuentra Curiosity", añadió.