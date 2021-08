Se hizo Aremi fuerte mentalmente para Tokio 2020

"Me siento muy contenta de haber obtenido esta medalla para mí País, es un sueño que siempre he perseguido desde pequeña y se me hizo realidad y esas es mucha motivación para mí. Agradezco a todo el equipo que ha estado atrás de mí en las buenas y en las malas y a toda la gente que estuvo al pendiente de mí competencia. La confianza en mí misma hizo que todo esto se hiciera realidad y descubrí que la fe puede mover montañas. Soy medallista olímpica y eso es un gran orgullo.

"Sí, yo creo que me caracterizo por ser muy fuerte mentalmente, es lo importante al final de una competencia y los minutos que son de mucha emoción y mucha tensión, y creo que supe manejar esa situación. Gracias a Dios se dio este logro y voy a seguir trabajando muy fuerte. Viene París, ahora a seguir que aún queda mucho", sentenció la atleta.

El entrenador cubano José Manuel Zayas fue quien preparó a Aremi rumbo a la justa olímpica y, aunque no pudo viajar con ella, siempre estuvo al pendiente de su desempeño y de su condición mental, área de la formación integral de suma importancia en los atletas.

"A pesar de la distancia, mi entrenador estuvo al pendiente de mi competencia, me estaba mirando. Yo creo que es muy importante la salud mental, tengo un psicólogo que está al pendiente de mí, yo estaba un poco desubicada, muy mal, por cuestiones de lesiones.

"Una atleta cuando se lesiona mentalmente cae y eso me pasó a mí, agradezco a mi psicólogo que está al pendiente de mí y me sabe sobrellevar y ya me conoce", finalizó.