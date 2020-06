Se frena en julio ´caída en empleo´

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador previó que a partir de julio ya no se perderán empleos como consecuencia de la crisis sanitaria y de sus efectos económicos.

En un mensaje difundido en redes, indicó que esta afirmación no es resultado del optimismo, sino de cifras oficiales, según las cuales los pronósticos de una recuperación rápida se están cumpliendo.

El Mandatario informó que en abril se perdieron 555 mil empleos inscritos en el IMSS, un mes después éstos se redujeron a 345 mil, mientras que en junio ascendieron a 70 mil las fuentes de trabajo perdidas.

Estas cifras, dijo, le permiten afirmar que para julio si bien es probable que los empleos no aumenten, tampoco se reducirán, en tanto que para agosto, éstos sí registrarán un incremento.

"¿Qué estoy pensando?, ¿qué deseo desde luego con toda mi alma? Pero además, ¿qué me indican los datos?, que ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal, a los trabajadores inscritos en el seguro social, si no hay aumento, se va a mantener, es decir, vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero ya vamos a detener la caída y si no aumentamos, repito, aunque sea poco para julio, para agosto sí, y hacia fin de año en la economía formal", señaló.

El Presidente aseguró que se está cumpliendo su pronóstico, según el cual, la recuperación económica del País será rápida, es decir, en forma de V.

Aunado a lo anterior, dijo, el Gobierno federal continuará realizando la entrega directa de apoyos a través de los programas sociales, lo que reactivará la capacidad de compra, el consumo y, por lo tanto, la recuperación pronta de la economía.

El Mandatario sostuvo que para su recuperación económica, Estados Unidos está destinando más de 3 billones de dólares que, si bien no se comparan con los destinados por México, evitará una caída en el envío de remesas.

"Resulta que no se han caído las remesas a pesar de la crisis económica, y desde luego de la pandemia, y eso lo agradezco mucho a nuestros paisanos. Tengo ya mi cálculo que en este semestre, de enero a junio, el incremento de las remesas va a llegar al 10 por ciento", afirmó.

Todo esto se complementa, agregó, con la entrada en vigor del T-MEC el próximo primero de julio.

"En un momento muy oportuno, porque esto va a significar más inversiones, va a significar más empleos, más bienestar para México y nos va a aportar mucho en la recuperación pronta de la economía", sostuvo.