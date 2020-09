Se estrenó con Atlante

Ronaldo González marcó su primer gol en la Liga de Expansión Mx y de esta manera se estrenó con la camiseta del Atlante. El futbolista reynosense se hizo presente en la goleada que recetaron los Potros de Hierro a domicilio (0-3) sobre los Coyotes de Tlaxcala en partido pendiente de la jornada 2 que se disputó el fin de semana. Ronaldo apareció al minuto 90 para rematar en el área chica sellando la victoria atlantista que les permitió sumar 4 puntos y trepar hasta el cuarto lugar de la tabla.

"Me siento muy feliz de marcar mi primer gol y que mejor que con este gran club, espero que sea el primero de muchos, pero sobre todo agradecido con Dios por qué sin el no hubiera sido posible nada de esto que estoy viviendo", comentó el jugador de Correcaminos y Atlético Reynosa.

El técnico Mario García ha depositado toda su confianza en González, quien es uno de los jugadores más bajitos de la liga (1.64 metros) pero también uno de los más talentosos.

"La verdad es que yo si esperaba ser titular, por algo me buscaron, siempre he creído en mi ,creo que eso es lo más importante, nunca me he descuidado y ahí están los resultados, el trabajo siempre sale a la luz", afirmó el camiseta número 8.

Ronaldo acaba de celebrar su cumpleaños número 21 así que este gol fue su mejor regalo. Hasta el momento el volante ofensivo ha sido titular en los 6 partidos que han disputado los Potros de Hierro acumulando 506 minutos.