Se enfrentarán en Premios CMA

Los demás candidatos a artista del año son Miranda Lambert, Carrie Underwood y Luke Combs. Lambert, postulada además a vocalista femenina y evento musical, ya era la artista femenina más nominada en la historia de la CMA y ahora empata con Brad Paisley en el tercer lugar de las nominaciones generales, dijo la CMA en un comunicado de prensa. Los Premios CMA se transmitirán el 10 de noviembre por la cadena ABC.

Gabby Barrett tuvo otro buen año con el éxito country No. 1 "The Good Ones" y obtuvo cuatro nominaciones, a artista femenina del año, artista nuevo, sencillo y canción del año.

El desacreditado cantante Morgan Wallen, que fue sorprendido a principios de este año gritando un insulto racial, obtuvo suficientes votos para asegurarse una nominación a uno de los premios principales: álbum del año.

La junta directiva de la CMA anunció anteriormente que Wallen sería descalificado para los premios individuales, pero sería elegible para premios que honran un trabajo artístico. Su álbum "Dangerous: The Double Album" pasó 10 semanas consecutivas en la cima de la lista Billboard 200 de todos los géneros, lo que lo convierte en uno de los discos más vendidos de 2021.