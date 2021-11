Se echa Lozano encima a la afición del Napoli

"La verdad es que estoy en un club muy competitivo... Pero la verdad es que me gustaría ir a un club más grande. Me considero un jugador muy competitivo con objetivos claros, me siento en un buen nivel y me gustaría dar ese paso", dijo en entrevista a TV Azteca luego de la derrota ante Estados Unidos en las eliminatorias mundialistas.

"Una declaración fuera de lugar, primero que busque la titularidad", "Tu equipo está peleando por el Scudetto y tú te quieres ir a un 'club más grande', una idiotez lo que acabas de decir, "Al 'Chucky' ya se le subió", "Se equivoca en su declaración, mucho ego", fueron algunos de los comentarios que se mostraron en redes sociales.

Tras la derrota ante Canadá, Lozano tendrá que reportase con el Napoli, habrá que ver cómo le va de vuelta con su equipo.