Se dispara 433% desabasto de medicamento para tratar cáncer

Cd. Victoria, Tam.- Aunque aclaró que se trata de una situación recurrente de todos los años, la presidente honoraria de la asociación civil Voluntad contra el Cáncer, la señora Balbina Pastor Paz, indicó que el desabasto de medicamentos contra esta enfermedad ha disparado hasta en un 432.6 por ciento el costo para ese tratamiento.

"En el país no está produciéndose el medicamento, estamos apoyando a niños buscando opciones fuera de nuestro país porque no se está produciendo algún medicamento", mencionó que el medicamento más utilizado para esta enfermedad es la Vincristina, el cual tiene un costo que oscila entre los 15 y 20 dólares por ampolleta en los Estados Unidos, sin embargo, este producto se está vendiendo hasta en dos mil pesos en este país.

Recordó que a partir del mes de noviembre los laboratorios farmacéuticos detienen la producción de medicamentos para tratar de sacar todo su inventario, por lo cual, no es sino hasta el mes de marzo cuando se reanuda la producción y con esto se regulariza el abasto; no obstante, en el país existe un fuerte desabasto en estos insumos, "estos meses son críticos todos los años, pero ahorita se está acentuando más porque no ha empezado la producción".