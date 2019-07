Se disculpa Biden por segregacionismo

Carolina del Sur, Estados Unidos.

Después de pasar semanas bajo fuego por su larga historia en materia de derechos civiles y de raza, Joe Biden dio el sábado la defensa más contundente de su historia, enfatizando su tiempo como Vicepresidente de Barack Obama, y también hizo algo a lo que se había resistido en el pasado: pidió disculpas por recordar cálidamente sus relaciones de trabajo con los segregacionistas del sur.

Biden, quien en el pasado había sido desafiante con respecto a esos comentarios y a menudo se mostraba reacio a pedir disculpas, le dijo el sábado por la tarde a una audiencia mayormente afroamericana reunida en este estado crucial de votación temprana que lamentaba esos comentarios que habían provocado la reacción de muchos demócratas.



También usó su discurso para dibujar contrastes con algunos de los opositores demócratas a su izquierda.



"Ahora, ¿Estaba equivocado hace unas semanas al dar de alguna manera la impresión a las personas de que estaba elogiando a aquellos hombres a los que me opuse con éxito una y otra vez?", Dijo. "Sí, lo estaba. Me arrepiento de ello. Lo siento por el dolor y la idea errónea que pueda haberle causado a alguien ".



La sala se rompió en aplausos, ahogando a Biden. Pero, le preguntó a la multitud, ¿debería "ese paso en falso definir 50 años de mi historial de lucha por los derechos civiles, la justicia racial en este país?"



"Espero que no", dijo, mientras algunos en la multitud murmuraban "no". Biden agregó: "No lo creo. Eso simplemente no es una evaluación honesta de mi registro".



Los comentarios se produjeron durante el primer evento público de Biden de un viaje de fin de semana a Carolina del Sur, un estado con un electorado demócrata afroamericano, donde Obama es muy querido.



Es un estado en el que Biden ha gozado hasta ahora de una buena voluntad significativa relacionada con su tiempo en la Administración de Obama. Y su visita se produce en medio de un reciente escrutinio de su historial de derechos civiles y el deslizamiento de las encuestas nacionales después de su primer debate demócrata de las primarias presidenciales de 2020 y sus acalorados intercambios sobre transporte y carrera.



El sábado, ante una multitud que parecía simpática y, a menudo, entusiasta, Biden buscó poner su récord en temas como el Crime Bill de 1994, que muchos asocian con la encarcelación en masa, o al tratar con legisladores segregacionistas, en lo que él considera como contexto histórico.