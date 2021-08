Se dice Hochul lista para gobernar a NY

Nueva York, EU,- La vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien habrá de dirigir el estado en medio de la pandemia de coronavirus y de un terremoto político, afirmó el miércoles que está lista para ocupar el cargo y que establecerá un tono distinto al del gobernador Andrew Cuomo, quien renunció debido a acusaciones de acoso sexual.



“Aunque no me lo esperaba, es un día para el que estoy preparada”, comentó Hochul, una demócrata del oeste de Nueva York que ha ocupado varios cargos, pero que no es conocida por muchos neoyorquinos. “Estoy más preparada de lo que cualquiera podría estar para esta posición”.