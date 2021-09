Se desploma proyecto del dique El Camalote

Tampico, Tam.- De nueva cuenta la obra de construcción del Dique El Camalote quedará pendiente, pues no se entregó a tiempo el presupuesto que se requiere, dijo la Diputada Federal, Rosa González Azcárraga.

Rosa González, dijo que estará trabajando de la mano con su homólogo Erasmo González y con la iniciativa privada para sacar adelante ese proyecto.

"Me parece que en este presupuesto no salió para el dique El Camalote, pero ya tienen el proyecto, estuve platicando con Erasmo González quedamos los dos con los empresarios de trabajar juntos y hemos estado haciendo eso creo que en este presupuesto que no nos tocó a nosotros los proyectos, está sólo el tema del cordón literal, allí sí se etiquetó dinero, El Camalote estoy segura el otro año tendrá etiquetado recurso que se necesita ya que tengan el proyecto".

Reitero que en este año el presupuesto de la Conagua quedó igual, por lo tanto no hay dinero etiquetado exclusivo para El Camalote.

"Ahorita lo que vamos a empezar a trabajar entre todos los diputados federales de todos partidos es ver la manera de buscar recurso para la obra hidráulica dentro de las ciudades sobre todo la zona sur que hace falta mucha obra y ni al Estado ni al municipio le alcanza para hacerla.