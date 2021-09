Se despacha Joshua Montalvo con ´joyita´

El golazo del camiseta número 10 ya se está haciendo viral en las redes sociales y no es para menos ya que lo firmarían los mejores delanteros del mundo.

"La verdad no me lo creía, es el gol más bonito que he anotado, me siento muy feliz de haber aportado ese gol para el equipo y más aún porque fue el primero de muchos más que vendrán", comentó el futbolista nacido en El Mante, Tamaulipas pero reynosense de corazón desde hace 8 años.