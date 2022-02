Se desliga Morena de anuncios espectaculares

El funcionario electoral aclaró que la ciudadanía puede manifestarse tanto a favor como en contra de la Revocación de Mandato, mientras que los partidos políticos y las autoridades gubernamentales se encuentran impedidas para esto; hasta el momento se ha observado este tipo de anuncios espectaculares en ciudades como Reynosa, Victoria, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Madero. Por otro lado, agregó que el Partido Acción Nacional ya presentó denuncias ante la autoridad electoral en contra de esta campaña.

"Nos requirió la autoridad electoral a saber qué papel jugamos, nosotros vamos a responder que no tenemos información, no es el partido y por tanto no estamos obligados a hacer ninguna acción al respecto", dijo Palacios Cordero a pregunta expresa, "hemos sido muy escrupulosos del cumplimiento de la ley, de los plazos, de la forma... se acabó la precampaña y estamos atendiendo, y nuestras compañeras y compañeros que tienen alguna responsabilidad institucional, o de un cargo de elección popular, están siendo muy escrupulosos con el tema de la veda electoral".

Asimismo, descartó pronunciarse sobre si estos anuncios forman parte de una ´guerra sucia´ dentro del proceso electoral local, "lo que sí vamos a responder es que no tenemos la información porque no es el partido quién está colocando esta propaganda; nosotros no traemos nada con ese respecto, si no es el partido, entonces ¿por qué el partido tendría por qué...? Ahí no hay logos, no hay información, eso es lo que yo sé".