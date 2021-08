Se declara listo ´Tigre´ Castañeda

Se le nota contento y motivado porque ha dado un paso importante ya que el pleito ante el "Iron Boy" Cruz se pactó a 6 rounds.

"Emocionado porque será mi primer combate a seis rounds, es algo que ya habíamos platicado con mi esquina, yo les dije que ya estaba listo y se llegó el momento", indicó el chamaco sensación quien ha ganado sus tres combates por la vía del cloroformo y no descarta seguir desmayando rivales.

"A cualquier boxeador le gusta ganar por nocaut pero desde mis inicios don Joel y "Joelín" me han dicho que el nocaut llega solito mientras yo haga bien mi trabajo y seguiremos por esa línea", afirmó.

El rival llega respaldado por el Gimnasio Romanza de la Ciudad de México pero eso no le espanta ni le preocupa al "Tigre".

"Siempre me concentro más en mi trabajo, yo me adapto a todos los estilos, por eso me preparo a más del cien por ciento y no ocupo saber mucho de mis rivales aunque los respeto como en esta ocasión que vamos contra un rival de un gimnasio de mucho renombre y que tiene un gran manager como don Nacho Beristaín", indicó.

Fiel a su costumbre, dijo que le dedicará la pelea a todos los aficionados que lo apoyan, especialmente a los que ya tienen su boleto.

"Voy a brindarles un gran espectáculo, una gran pelea, mis sueños son muy grandes y si me quedo acostado no los voy a cumplir así que por eso me preparo a diario", finalizó.