Se burlan de look de Neymar

Ciudad de México

Erick Cantona que acaba de abrir su perfil de Instagram apenas hace tres días, subió hoy una foto donde se burla del look que usó Neymar en su primer partido del Mundial de Rusia 2018.

En la foto aparece el exjugador francés con espaguetis en la cabeza y sosteniendo con sus manos una foto de Neymar. En la descripción de la foto aparece "Estilo Neymar... espaguetis al diente!".

No es la primera vez que Erick Cantona arremete contra el astro brasileño, ya que lo criticó fuertemente cuando llegó al PSG, afirmó no comprender que el brasileño cambiara al Barcelona para jugar en la liga francesa, "no es mi visión de la pasión y el futbol" y preguntándose "¿qué vino a hacer a Francia?".