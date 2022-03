Se burla Obrador de Chumel y Diego

Por ello, recomendó a sus simpatizantes que no se enojen con los críticos del gobierno federal que generan polémica en redes sociales con sus comentarios.

"Y se enojan mucho los simpatizantes nuestros. Yo les diría que no se enojen, que no se enojen, que entiendan de que están moralmente derrotados nuestros adversarios, que recuerden lo que decía Juárez: ´El triunfo de la reacción es moralmente imposible´.

"Por eso no pasa nada. Vieron todo el escándalo, se imaginan el tiempo que les llevó el dinero que gastaron en la lanzada porque la esposa de José Ramón, mi hijo, rentó una casa en Houston, el escándalo, como dos o tres días trending topic y robots. Y no sólo trending topic nacional; internacional.

"Y enseñaron el cobre todos, no sólo Loret, sino Aristegui, porque lo que querían era demostrar de que somos iguales, de que yo vine aquí a favorecer a familiares y amigos, y a permitir la corrupción y el tráfico de influencias y los conflictos de intereses, se quedaron con esa idea, y los trae eso muy molestos, mucho muy molestos.

"Entonces, se lanzan y se equivocan —iba yo a decir otra palabra— y no son capaces de ofrecer disculpas, no son capaces de rectificar, de decir: ´Nos equivocamos´, no", expresó López Obrador.