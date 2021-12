Se asocian en lucha contra el hambre en RGV

"Este representa el segundo donativo de este tipo por lo que estamos muy emocionados de recibir esta subvención y de estar trabajando con Walmart nuevamente", dijo Abigail Folker, especialista en retención de Voluntarios en Servicios para América (VISTA) de TSC AmeriCorps.

Folker agregó que la inseguridad alimentaria prevalece entre los estudiantes universitarios no solo locales, sino de todo el país. Por lo que desató que eventos como este son muy significativos para la comunidad universitaria.

Durante el evento, se entregaron 200 bolsas de víveres que incluye alimentos enlatados no perecederos, sopas, pastas, frutas, verduras, bocadillos y jugos.

Para Erica González, estos víveres significa que no tendrá que preocuparse de dónde vendrá la próxima comida para ella y su familia.

"Han pasado cuatro largos meses desde que mi papá perdió su trabajo", dijo la estudiante de Estudios generales, y nativa de Harlingen. "En este momento estamos luchando y la mayoría de las veces apenas tenemos suficiente dinero para la comida. No siempre sabemos de dónde vendrá nuestra próxima comida".

La joven de 20 años, que a menudo asiste a clases con el estómago vacío, agregó que aprecia todo lo que TSC hace para ayudar a sus estudiantes porque les permite encontrar la fuerza para seguir adelante sabiendo que a alguien le importa.

Folker dijo que esta subvención llega en el momento adecuado, justo antes del descanso de fin de año.

Un estudio reciente realizado por The Hope Center for College, Community, and Justice en Temple University, encontró que más del 50 por cien to de los estudiantes de TSC se preocupan por no tener suficiente dinero para comprar alimentos, por lo que muchos de ellos escatiman en comidas o no no comer nada.

El trabajo de Folker en TSC se centra en aliviar los efectos de la pobreza.

"Estamos aquí para ayudar a los estudiantes a tener éxito y si eso significa proporcionar alimentos y comidas, entonces eso es lo que hacemos", dijo. "Me alegra que estemos construyendo asociaciones dentro de nuestras comunidades, como lo hicimos con Walmart, para ayudar a que esto sea posible".