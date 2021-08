Se arroja al río con su auto para suicidarse

No drogas, no persecución policiaca, no indocumentados, nada de eso ni ningún delito, simplemente el tipo de 27 años dijo a los policías que intentaba matarse, que ya no quería vivir, por eso enfiló a gran velocidad en la curva de bajada en el cruce de avenida San Francisco Javier y calle Pedregal, justo abajo del paso binacional de trenes de carga.

Pero cayó en una parte baja del afluente, con su auto color negro, tipo sedán, de cuatro puertas.

Joe Baeza, vocero de la Policía de Laredo, dijo que se trata de un hombre que no es de Laredo, así que por tratarse de un intento de suicidio, no fue informada la identidad del mismo, ni tampoco si sería arrestado después de haber sido llevado a un hospital local tanto por la situación de estar bajo el agua, como según corresponde al protocolo en casos de personas que atentan contra su propia vida.

