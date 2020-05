Se arma la bronca... pero en Twitter

Ciudad de México

"Será que compraron sus cubreboca iguales porque querían sentir los huevos de el luchador. Felicidades @alanpulido @Rpizarrot.

No es que preocupe cuánto cuesta si no lo choto que son", escribió "El Negro" junto a un meme donde se ve a los jugadores ahora en la MLS y un luchador que usa el mismo cubrebocas, pero como calzón.

La respuesta de los ex de Chivas no tardó en llegar.

"Como ves compadre @alanpulido, le hace falta trabajar a mi ´Negrito´, ¿lo contratas tú para que sea tu secretario o lo agarro yo para que me corte el jardín? Dime para ya darle chamba que ya no sabe ni qué hacer", indicó el jugador del Inter de Miami.

"Jajajajajajajaja de mi secretaria no creo hermano, es mucho para él, pero capaz y lo puedo contratar para que me lave el carro, y vaya que no es cualquier carro, hasta sales ganando mi @negrosantos13", contestó el de Sporting Kansas City.

Santos ha mantenido una enemistad con Pizarro de muchos años, y constantemente lo critica.

"Gracias Pizarrín, con gusto acepto ya que son los nuevos millonarios de México felicidades grandes Compadres, les deseó que sigan ganando mucho dinero del futbol y del otro también", cerró Santos de manera burlona.