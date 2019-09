Se apropian de estacionamientos

Río Bravo, Tamaulipas.- Letreros de estacionamientos "exclusivos para clientes" siguen imperando en la zona Centro, en donde diversos giros comerciales, se apropian de los cajones de estacionamiento.

No obstante que esta práctica no está autorizada por el Reglamento de Tránsito, persisten los anuncios que advierten no estacionarse, sin que sean retirados por la autoridad competente.