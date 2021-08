Se apropia empresa de espacio público

Debido a que la concesionaria del estacionamiento de la Plaza de la Libertad asegura que no ha recuperado la inversión que realizó, se niegan a entregar el bien inmueble al municipio, pues refieren que siempre han trabajado en número rojos.

El presidente de la comisión de Mercados, Néstor Luna Ortiz, señaló que han pasado 26 años desde que fue concesionado, y la empresa refiere que sigue en números rojos, pese a que éste siempre tiene un flujo importante de vehículos.

"El plazo que tenía para que se convirtiera en patrimonio municipal ya transcurrió, sin embargo en una cláusula que en aquel entonces se puso y que consistió en que en tanto no recuperará la empresa particular la inversión no pasaba a propiedad del ayuntamiento, los números que contablemente se han manejado a su antojo... Les dan pérdidas y entonces ha sido difícil para esta administración que ha estado insistiendo en recuperar ese espacio que sería fundamental para hacerlo público y quienes acudan al mercado a comprar lo puedan utilizar", indicó.

"Hay un contrato elaborado en beneficio de ellos, lamentablemente ex servidores públicos que intervinieron en este acuerdo no pensaron en los intereses de Tampico, hay que decirlo con todas sus letras, ya que está bien elaborado jurídicamente", precisa el regidor Néstor Luna.

Continuó diciendo, "ustedes como medios pueden revisar el estacionamiento, siempre tiene gente, siempre lleno... En épocas altas siempre hay movimiento sin embargo manejan otros números y eso no nos ha permitido recuperarlo, no tenemos fecha, pasan administraciones y se encuentran con el mismo problema entonces es difícil darle continuidad", precisó.

Refirió que esa obra fue entregada en la primera administración de Fernando Azcárraga López, en 1995 y han transcurrido ya 26 años y la empresa se sigue amparando en esa cláusula.

El edil aseguró que la Tesorería municipal ya han procedido de muchas formas, se está presionando pero reitera que tienen un contrato que considera fue hecho en beneficio de los particulares a cargo del estacionamiento y que fue consentido por las autoridades de ese entonces.

Esta situación recalcó, mantiene molestas a las autoridades pues dicen que serviría ahora con el proyecto del nuevo mercado donde hace falta un estacionamiento, aún así dicen que siguen presionando.