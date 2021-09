Se apodera de las entradas

´Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" se mantuvo en la cima de la taquilla y recaudó 35,8 millones de dólares por ventas de entradas en su segundo fin de semana en las salas de cine de Norteamérica, según las estimaciones del estudio difundidas.

Ese total fue suficiente para conseguir la mejor recaudación en el segundo fin de semana de cualquier película durante la pandemia, superando a la anterior película de Marvel, "Black Widow". Este año, relativamente pocas películas han logrado mantener su popularidad en los cines, ya sea porque se han transmitido simultáneamente en casa o porque la atención de los espectadores se desvanece.