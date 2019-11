"Se acabó burocracia dorada"

Chilapa, Gro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aunque los consejeros electorales del INE se quejen -por el recorte a su presupuesto de más de mil millones de pesos-, "la burocracia dorada va para afuera".

"Ahí se están quejando los que estaban mal acostumbrados, los del INE ganaban 200 mil y 300 mil pesos mensuales, ya eso se terminó, lo quieran o no lo quieran esa burocracia dorada va para afuera".

El Presidente realizó una gira de trabajo por Chilapa, uno de los municipios más pobres y violentos de Guerrero, como parte de sus diálogos con los pueblos náhuatl, mixteco, tlapaneco y afroamericano.

En el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas de Chilapa, ante las rechiflas de algunos de sus seguidores contra el gobernador priista Héctor Astudillo, el Presidente los reprendió al mandarlos "al carajo" por caer en la politiquería.

"Hace falta hacer a un lado la politiquería, la grilla, esos políticos individualistas, ambiciosos, fantoches y corruptos, como ya vienen las elecciones de Guerrero andan ahí alborotados, se van a ir al carajo".

"No vamos a estar perdiendo el tiempo en politiquería, en ver cómo me acomodo, como me cuelgo, sin importarme el pueblo, ya ese político no sirve, el que no le tiene amor el pueblo no sirve para nada y se va a ir al basurero de la historia", dijo en tono molesto.

El presidente López Obrador reiteró su compromiso de encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición desde 2014. "Tenemos también el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, y estamos empeñados en eso el conocer la verdad, toda la verdad para que de esta manera haya justicia y nos quitemos ese agravio que dolió tanto a los guerrerense y a los mexicanos, y vamos hacer justicia en todos los casos, va haber justicia", dijo.

Excesos

Justifica Delgado el recorte al INE

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado acusó que en el Instituto Nacional Electoral (INE) estaban acostumbrados a los excesos, y por años acumularon muchos privilegios, abusos y estaban amparados en ganar más que el Presidente de la República, "querían ganar el doble".