Sarita podría ir a prisión

Si bien se cree que Sarita tiene problemas de dinero por lo que su hermano también la acusa de querer vender la casa de Miami, propiedad que según él está dentro del testamento del intérprete de "El triste" en el que su madre Anel Noreña es la heredera universal.

SE PASA DE LISTA

"Insiste en vender la propiedad, estamos averiguando porque no creo que la haya podido vender, porque está a nombre de mi papá. Pudo haberlo intentado, pudo haber un chanchullo, alguien le pudo haber dicho que sí, pero después le pudieron haber dicho que eso estaba en el testamento. Ya llegaremos a Miami nosotros, no tenemos prisa", mencionó.

José Joel también ha declaro en pasadas ocasiones que Sarita y su madre han actuado con dolo y muchas mentiras. Por ahora, él y su familia sólo quieren justicia, por ello mencionó que su media hermana podría llegar a la cárcel por no respetar los bienes materiales de José José.

"Ya tiene un pie en la cárcel esta niña, no tiene derecho de estar vendiendo, no tiene por qué estar metiendo la mano en lo que no le corresponde. Vamos a procurar el poder llegar y poder ver a quienes les vendió, quien lo tiene, si lo podemos recuperar. Son artículos que deben estar en un museo" expresó el actor y cantante mexicano.

LE GUSTA EL REFLECTOR

Sarita Sosa no ha dejado el reflector desde la muerte de su padre, hace unos meses "TV Notas" publicó que su esposo Yimmy Ortíz busca divorciarse de ella. Además, pretende quitarle la mitad de sus pertenencias y de no ser así va a revelar cómo fueron verdaderamente los últimos días de la vida de José José.

Ante estos hechos José Joel comentó: "¿Qué puede revelar que no nos imaginemos o no sepamos? Sabemos que se lo llevó a la mala con amedrentos, amenazas y con mentiras. Que lo tuvieron allá completamente en cautiverio sin poderlo ver, sin poder estar con él. De ahí te puedes imaginar todo lo que sí le pudieron hacer".

La pelea entre los hermanos Sosa nos traerá nuevas sorpresas en 2022, cuando tengamos claridad sobre qué pasó con las pertenencias y propiedades que aún están en manos de Sarita Sosa, por el momento ella no ha dado una declaración al respecto.