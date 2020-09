Santiago Ormeño, "mi estilo de juego le aydaría a la Selección de Perú"

Santiago Ormeño vive un buen momento en el torneo Guardianes 2020 como delantero del Puebla. Es el mejor goleador del equipo con cuatro anotaciones, y su aporte ha llamado la atención de Ricardo Gareca para convocarlo a la Selección Peruana de Futbol.

Ormeño tiene la posibilidad de jugar para el equipo andino debido a que cuenta con la identificación que lo avala como peruano durante su paso por el futbol del país sudamericano, además de ser nieto de Walter Ormeño, exportero peruano que llegó a jugar en el América.

Ricardo Gareca dará a conocer la convocatoria de la Selección de Perú para las eliminatorias de la CONMEBOL el próximo viernes 25 de septiembre y Santiago Ormeño da sus impresiones de un posible llamado. "Es muy importante, hay una competencia muy fuerte. Es una selección que con mis características le ayudarían muchísimo en la delantera por su estilo de juego, y también continuar con el legado de mi abuelo que fue seleccionado peruano", comentó el delantero de Puebla.

A pesar de que Gerardo Martino no se ha fijado por el momento en él, Ormeño no deja de lado su deseo de representar a México. "Sería un orgullo. Me encantaría, en las dos selecciones (México y Perú) podría aportar de buena manera. Creo que en México hay una competencia interna muy importante y hay jugadores que están en niveles exorbitantes y competir con ellos parecería imposible, pero me encantan los retos y creo que podría estar en la Selección Mexicana".