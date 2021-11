Sandra Echeverría denuncia discriminación

Ante los comentarios que ha recibido Sandra Echeverría de no tener la capacidad de cantar la música regional mexicana debido a su aspecto físico, la cantante confesó que le ha costado mucho.

"Siempre canté ranchero, me han visto en baladas porque, como siempre, me quisieron meter hacia el pop, porque me veían perfil de no ranchera, pero la verdad es que canto rancheras desde que tengo nueve años, amo la música regional mexicana, la quiero defender hasta el final", reveló la también actriz en entrevista para el programa "Venga la Alegría".

Manifestó que el no tener un apellido de renombre como el de la dinastía Aguilar o Fernández, provoca algunas dudas de su talento para interpretar este género del que fueron pioneros los mismos Antonio Aguilar o Vicente Fernández.

"Y luego me dicen ´es que tú no eres Fernández, tú no eres Aguilar, ¿entonces por qué quieres cantar ranchero?´, y yo digo ´bueno, no tengo que justificarlo, soy mexicana´. Sí ha sido complicado porque la gente me dice ´pero ¿tú por qué?, pero si no vienes del rancho´".