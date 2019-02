Sanders acusa a Trump de racista y xenófobo

Cd. de México.

El senador independiente por Virginia, Bernie Sanders, llamó racista, sexista y xenófobo al Presidente estadounidense, Donald Trump, quien recientemente le llamó loco tras anunciar su candidatura para las elecciones del 2020.



"Lo que es una locura es que tengamos un Presidente que es un racista, un sexista, un xenófobo y un fraude. Vamos a unificar al pueblo y juntos no solo venceremos a Trump, sino que también transformaremos la vida económica y política de este país", escribió Sanders en su cuenta oficial de Twitter.



Poco después de anunciar la candidatura de Sanders, Trump tuiteó en tono de burla que era una locura y una pérdida de tiempo para el senador.



"El Loco Bernie acaba de entrar en la carrera (electoral). Le deseo lo mejor", escribió el Mandatario.



Este tuit contrasta con sus palabras del martes cuando, al ser cuestionado por la candidatura de Sanders durante un acto oficial celebrado en la Casa Blanca, el Presidente expresó una cierta simpatía por su posible rival político, que disputó la candidatura demócrata a Hillary Clinton de cara a los comicios de 2016.



"Será interesante ver cómo le va. Creo que lo que le pasó a Bernie no fue muy agradable, creo que se aprovecharon de él. Hizo una gran campaña y no fue tratado con respeto por Clinton", declaró Trump a los periodistas.



El mandatario, además, dijo que Sanders le gusta debido a su postura sobre comercio exterior, en la que "de alguna forma" ambos coinciden, aunque consideró que el senador no sabría "qué hacer" con los réditos económicos de una política proteccionista.



Sanders, de 77 años, es uno de los rostros más veteranos entre los aspirantes demócratas que buscan enfrentarse en los comicios de 2020 a Trump, pero también es uno de los de mayor aceptación entre los jóvenes por su discurso en favor de la sanidad pública universal y de la educación gratuita, una postura que suele ser tildada de socialista desde la bancada republicana.