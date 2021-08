Sánchez Cordero pide dejar diferencias políticas

Al considerar un honor encabezar la Mesa directiva, recordó que la LXV Legislatura tiene la tarea decidida de concretar en los próximos tres años las reformas primordiales, para la edificación de un México más justo, más incluyente y más equitativo.

"Seguiremos con las puertas abiertas para dialogar de manera franca, sin prejuicios ideológicos y actuaré siempre de esa manera, porque la lealtad va más allá de la alternancia, va más allá de los partidos, la lealtad más grande es con nuestro pueblo, con el pueblo de México.

"Aportaré toda mi experiencia para trabajar desde el diálogo y del consenso, para impulsar acuerdos y lograr la coordinación de las diversas voces políticas en beneficio del pueblo de México", aseguró la legisladora guinda.

Olga Sánchez Cordero recordó que este es un momento de cambio, liderado por los ideales y principios que representa la Cuarta Transformación de igualdad, justicia y no discriminación, y subrayó que es posible ejercer el poder y hacer política de una manera renovada.

En su primer mensaje en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva, reconoció ante los senadores de todos los grupos parlamentarios que aún hay mucho por hacer para fortalecer la gobernabilidad democrática del país y lograr que los mexicanos "puedan ejercer y defender sus derechos a plenitud".

Dijo estar convencida de que la tarea de transformar a México tiene diversos escenarios de acción y uno de los más virtuosos es el legislativo. "Por ello, como senadoras y senadores somos defensores de la democracia y de los valores que le dan vida al pacto federal", sostuvo.

Arropada por el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados, pero también por senadores del PRI, la ministra Sánchez Cordero apuntó que le llena de "entusiasmo" regresar al Senado de la República, "en donde siempre me he sentido en casa, así me lo han hecho sentir ustedes desde el primer día y les estoy muy agradecida".

Finalmente, aseguró que fue un honor y un privilegio poder servir al pueblo de México desde la Secretaría de Gobernación como la primera mujer al frente de esa dependencia. "El trabajo que realizamos frente a esta Secretaría demostró que es posible ejercer el poder y hacer política pero de una manera renovada", resaltó la senadora.