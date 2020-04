Sam Smith y Demi Lovato anuncian colaboración

Sam Smith y Demi Lovato anunciaron a través de sus redes sociales su colaboración musical. Con una imagen de los artistas vestidos de blanco y usando una medalla con el número uno, dieron a conocer que el tema llevará por título "Yours" y se estrenará el viernes 17 de abril.

"Increíblemente feliz de lanzar esta canción con mi maravillosa y talentosa amiga. Te amo Demi. No puedo esperar a que todos lo escuchen este viernes".

Por su parte, la intérprete de "Sorry Not Sorry" colocó la misma imagen que el cantante inglés, pero solamente puso como descripción "Estoy lista" y el símbolo de una medalla.

El pasado jueves, Smith subió a su perfil de Instagram una foto con Lovato junto a la frase "Everything" ("Todo", en español), a lo que la actriz de 27 años le comentó "Te amo mucho". En esta publicación, sus seguidores comenzaron a pedirles un trabajo entre ellos, lo cual se hizo oficial.