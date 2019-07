Sam Smith ofrece sensual baile... ¡en tacones!

Ciudad de México.-

En su más reciente video "How do you Sleep?, Sam Smith deleita a sus fans con una coreografía atrevida, sensual y ágil mientras baila con un par de tacones altos.

El clip recién estrenado cuenta con seis millones de visitas, además de una infinidad de comentarios haciendo referencia al poder y ferocidad que el cantante inglés proyecta con sus movimientos de cadera y miradas sugerentes, destacando entre un séquito de bailarines masculinos que están a sus espaldas vistiendo pantalones de tiro alto, sin camiseta y botas militares.

DA DE QUÉ HABLAR

En el video se puede apreciar al intérprete de "Stay With me" sentado inerte, como un muñeco de trapo sin vida frente a un estudio fotográfico, para después ser arrastrado a una habitación contigua. Es aquí donde la narrativa del video cambia por completo.

En las siguientes escenas se puede apreciar la destreza y gracia de sus movimientos acompañado de sus bailarines.

También muestra una sesión fotográfica hecha por un maniquí con máscara, en la que el intérprete usa un conjunto de pantalón y saco blancos, botas de vinilo negro con plataforma y un abrigo.

Sam Smith también hace una aparición a grandes alturas en la parte superior de una jaula, donde un hombre se encuentra sentado y varios motociclistas a sus pies haciendo acrobacias.

Sin duda, el cantante se ve cómodo y satisfecho al final de la producción.