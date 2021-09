Salen ´tablas´ restaurantes durante la noche del ´Grito´

"No hubo un aumento considerable, lo que sí notamos y el consenso entre los restauranteros fue que los restaurantes con comida mexicana, antojitos, pozole, y comidas con el concepto de las fiestas patrias fue el que sí tuvo un pequeño aumento... pero los restaurantes en general fueron ventas normales, no se vio un aumento", reveló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados – CANIRAC – Victoria, David Canales González.

Empresarios restauranteros habrían solicitado a la Secretaría de Salud de Tamaulipas que se adelantara un decreto gubernamental en el cual se les permitiera trabajar con mayores facilidades durante la noche del Grito de Independencia, este miércoles, lo cual no sucedió y no fue sino hasta la noche de ese día cuando fue publicado el nuevo decreto vigente para la segunda quincena de septiembre en donde no se contemplan cambios en los modos de operar de ese sector.

"El decreto permaneció igual, no hubo modificaciones de ningún tipo, lo que nosotros pedíamos mínimo fue que no hubiera al menos un retroceso como pasó la vez pasada, se mantuvieron igual, sí nos hubiera gustado que hubiera avance de por lo menos una hora en el cierre y una hora en la venta de bebidas pero no fue así, entendemos que los contagios sí están fuertes, en Victoria hay bastantes casos activos y en el estado también".

En cuanto a la flexibilización de la venta de bebidas alcohólicas en tiendas de abarrotes y depósitos lo consideró como algo positivo ya que así se evitarán aglutinamientos o compras de pánico en ese tipo de negocios, "se ha demostrado que les ponen restricciones de Ley Seca y venta de alcohol y como quiera compran, no por tener una fiesta no va a impedir que la gente adquiera alcohol cuando se trata de fiestas en casa".