Sale del clóset

Tommy Dorfman , quien saltó a la fama interpretando a Ryan Shaver en la exitosa serie de Netflix 13 Reasons Why , dijo oficialmente que se declara una mujer transgénero, en una entrevista a Time .

CUENTA TODO EN REDES

La actriz ha creado una cápsula del tiempo diarística a través de Instagram, en donde ha contado sus cambios de estilo y de apariencia. Sin embargo, dijo que necesitaba ser más sincera acerca de su verdad para sentir que tenía control sobre su narrativa.

"Recientemente miré ejemplos de otras personas que se han declarado trans. Existe la versión que realmente no podía permitirme hacer, que es desaparecer durante dos años y volver con un nuevo nombre, una nueva cara y un nuevo cuerpo. Pero eso no es lo que quería".

NO CAMBIARÁ

Aclaró que a pesar de la transición, no cambiará su nombre debido a la conexión que tiene con este.

"Me llamo así por el hermano de mi mamá que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy conectada con ese nombre, con un tío que me abrazó mientras moría", dijo.

Tommy Dorfman ha interpretado distintos papeles con género masculino, ahora informó que no aceptara más papeles así en el futuro.

"Ya no estoy interesada en interpretar personajes "masculinos", excepto tal vez en una forma de Cate Blanchett interpretando a Bob Dylan. A veces solo tienes que decir: "No, esto es lo que soy".

SUS AMORES

Entre sus historias de amor, Dorfman dijo que estuvo en una relación de nueve años con un hombre gay, en ese entonces se consideraba una persona con un cuerpo más masculino por lo cual no funcionó al querer hacer notar el cambio.

"Lo amo mucho, pero hemos estado aprendiendo que, como mujer trans, lo que me interesa no se refleja necesariamente en un hombre gay. Así que hemos tenido conversaciones increíbles para redefinir nuestra relación como amigos".