Sader: Imposible vigilar 100% de tomate

Cd. de México.

Así lo consideró Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al recordar que se tendrían que inspeccionar 120 mil camiones al año, capacidad que ningún país tiene.



"Yo he estado en contacto con el Secretario de Agricultura de Estados Unidos (Sonny Perdue) y hemos expresado que inspeccionar todos los tráilers, como se ha propuesto, es absolutamente imposible. Ningún país tiene la capacidad.



"La inspección al final de cuentas tendría que ser a través de la Secretaría de Agricultura, pero hemos señalado que no existe en nuestras negociaciones internacionales inspecciones por calidad", expuso.



La revisión se puede realizar sólo cuando hay posibilidad de detectar algún problema de índole sanitario, pero en tanto esto no ocurra, no hay ninguna razón ni argumento técnico que apoye la inspección de todos los tráilers, indicó.



Por su parte, los productores mexicanos de tomate -organizados y representados por la AMHPAC, CAADES, CABC, SPTN y APHYM- advirtieron que aceptar esto crearía un nudo logístico en la frontera porque inspeccionar tan sólo un camión conlleva un proceso que dura más de una hora y media.



Propusieron que si Estados Unidos aplica la revisión al 100 por ciento, el Gobierno mexicano sea recíproco con la medida.



Además de que se saturarían los espacios físicos para la inspección aduanal y afectaría significativamente a otros sectores, como el de maquiladoras, automotriz, partes electrónicas y otras manufacturas.



Los tomateros mexicanos propusieron al Gobierno federal que, en caso de que esto suceda, México también responda con la inspección obligatoria de todos los productos que se importan de Estados Unidos en grandes cantidades, como el maíz, soya, trigo, manzanas, uvas, carne de cerdo y pollo, entre otros.