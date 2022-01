Sacuden casos sexuales

El programa de investigación online "BOOS" — que en holandés significa "furioso" — reportó que había recibido múltiples denuncias que iban de una acusación de violación a mensajes con tinte sexual en WhatsApp que habrían cometido dos coaches (jurados) de "The Voice of Holland" y su pianista y líder de la banda musical del programa.

El exproductor del concurso de talento holandés "The Voice of Holland" se disculpó tras acusaciones de una conducta sexual inapropiada contra dos "coaches" y el líder de la banda musical del programa. La fiscalía y la policía dijeron que los reportes de abuso eran perturbadores e instaron a las víctimas a denunciar.

El empresario holandés de medios John de Mol respondió a las acusaciones en una entrevista durante el programa "BOOS". Dijo que en sus años como productor de "The Voice of Holland" había recibido sólo una queja contra el pianista y líder de la banda, Jeroen Rietbergen, en 2019. De Mol dijo que confrontó a Rietbergen y le advirtió que pusiera un alto a las conductas inapropiadas, pero no hizo una investigación.

Rietbergen era pareja de la hermana de De Mol, la estrella holandesa de televisión Linda de Mol, hasta que ella rompió la relación el fin de semana pasado después de que él se disculpó por su comportamiento.

Por su parte De Mol es uno de los fundadores de la extinta compañía productora Endemol, realizadora de populares programas a nivel mundial como "Big Brother", "Deal or No Deal" y "Fear Factor".

Cuando el presentador de "BOOS" Tim Hofman le preguntó si se disculparía, De Mol respondió: "Claro, desde luego. Totalmente".

Antes de la transmisión de "BOOS", la policía y la fiscalía emitieron un comunicado diciendo que habían seguido el reporte sobre acusaciones de "todo tipo de comportamiento inapropiado, que podría incluir delitos penales. Estos son mensajes perturbadores".