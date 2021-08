Sacan cuerpo de velorio tras olvidar autopsia

"Me dicen que el certificado (del IMSS) no sirve, porque mi hijo tuvo un accidente y quien debió haber hecho esa cosa (la autopsia) debió de haber sido el Semefo, no el Seguro", explicó José Manuel, padre de la víctima, de acuerdo con medios locales.

La irrupción de los agentes ocurrió cuando el cuerpo era velado por familiares y amigos, quienes esperaban a que iniciara una misa de cuerpo presente que tuvo que posponerse.