Sabotearán comercios el decreto

El comité estatal para la seguridad en salud dictaminará bajo que reglas concluye septiembre e inicia octubre, pero para los restauranteros no se aceptarán cláusulas negativas.

Este miércoles habrá nuevas reglas de operación y horarios para el comercio "no esencial" de Reynosa , que desde hace meses permanece estancado en la fase I de la nueva normalidad .

"Lo hemos dicho que seguiremos trabajando cuidando los protocolos contra el Coronavirus, no aceptaremos que nos cierren ni que nos reduzcan horarios, por el contrario hemos denunciado ambulantes e informales que no están cumpliendo", expresó el presidente local de la Cámara de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Bladimir Cortez.

Quienes tampoco aceptarán ni esperan cambios son los vendedores de ropa, zapatos, joyería y otros afiliados a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), al considerar a este mes, como un parteaguas para la temporada de mayor demanda y estabilidad.

"No podemos dejar pasar estas fechas que simbolizan ventas, por ejemplo los festejos patrios que aunque no habrá ceremonias, se colocaron ofertas, luego viene hallowen, el buen fin, navidad, es un inicio, así que esperemos que las autoridades decidan bien, que no vayan a causar un perjuicio", expuso el líder Roberto Cruz.

Por lo pronto, la mayoría de no esenciales abren de lunes a domingo con horarios de cierre que van desde las 18:00 a 22:00 horas, incluyendo supermercados y tiendas de conveniencia.

Siendo excepción la venta de alcohol de lunes a viernes hasta las 20:00, al mantenerse sábados y domingos "Ley Seca".

Los cines operan hasta las 20:00, las iglesias con solo cinco días de culto presencial y los restaurantes a una capacidad del 60 por ciento dentro de los inmuebles.

¿CLASES ´ON LINE´ O PRESENCIALES?

- Con el cambio al decreto también se actualizará el semáforo epidemiológico, lo que dictará si habrá permiso para clases presenciales o si el esquema continúa "on line´´.

- El comité estatal para la seguridad en salud dictaminará bajo qué reglas concluye septiembre e inicia octubre.