Sabe 'Piojo' llevar vestidores difíciles

Cd. de México.

La fama de rompe vestidores que antecede a Nicolás Castillo no le inquieta a Miguel Herrera.

El "Piojo" tampoco sufre por todos los egos que debe contener en el América ahora que la plantilla se ha reforzado con jugadores de primera línea.



"Tengo un vestidor bastante complejo y lo he sabido manejar muy bien. Yo creo que cuando manejas una Selección, creo que en ningún equipo del mundo sacando al Real Madrid y Barcelona, hay vestidores tan difíciles como los de Selección porque tienes 23 figuras y son titulares indiscutibles en sus equipos o jugadores muy importantes y todos quieren jugar, me parece que al saber manejar bien vestidor de una Selección y vestidores difíciles como Monterrey que alguna vez lo dirigí y ahora de América pues estamos acostumbrados a eso", expresó Herrera.



Durante su etapa con los Pumas a Nico se le acusó de entrenar a su antojo, de ser un jugador que rompió la armonía interna al recibir privilegios.



"En Pumas. En Pumas. En Pumas... Aquí lo vamos a recibir como lo que es, un jugador importante como los 25 que tengo en el plantel. Lo mismo me decían cuando traje a Rubens Sambueza al América y me dieron con todo.



"Rubens se convirtió incluso en un ídolo. Esperemos que Nicolás Castillo demuestre lo mismo y sea un jugador importante y haga goles y que la gente lo quiera muchísimo", expresó.



Al "Piojo" aún no le preocupa la visita de Nico a Ciudad Universitaria en dos semanas. Por lo pronto se enfoca solamente en el juego de mañana contra Gallos de Querétaro y en posiblemente utilizar a los dos Nico, Castillo y Benedetti, la próxima semana en Copa.



"Me encanta el temperamento que tiene, es un tipo que no da una pelota por perdida, tiene determinación. Obviamente vamos a encauzar de mejor manera su temperamento", mencionó.