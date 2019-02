Rusia preparará juristas para disputas territoriales en la Luna

Moscú, Rusia.

La agencia espacial rusa, Roscosmos, y la Academia de Ciencias de Rusia (ACR) consideran necesario comenzar a preparar juristas para defender los intereses del país en caso de disputas territoriales durante la conquista de la Luna.

"Consideramos imprescindible elaborar un plan de apoyo jurídico a los intereses de Rusia en potenciales litigios territoriales, y encargar a las universidades preparar el número necesario de especialistas en derecho espacial", indican en un documento ambas entidades científicas.



Estas recomendaciones fueron adoptadas en noviembre del año pasado en una reunión conjunta de Roscosmos y la ACR dedicada al Programa Nacional de Investigación y Conquista de la Luna.



El ex director del Instituto de Tecnologías Espaciales Guennadi Raijunov explicó que la necesidad de contar con juristas especializados en derecho espacial obedece a que en los últimos años algunas compañías de otros países se arrogan territorios y recursos lunares.



"Comerciantes de EU y otros países han intentado e intentan vender parcelas en la Luna. A esto hay que dar una respuesta desde el punto de vista jurídico", subrayó Raijunov en declaraciones a un medio ruso.



Agregó que, en segundo término, "está el asunto de la extracción de minerales en la Luna y surge el problema de cómo reaccionar ante la apropiación de éstos, es decir, hay un cúmulo de cosas que no se encuentran reguladas".



Al mismo tiempo, el Tratado sobre el Espacio Exterior, ratificado por más de 100 países, señala en su artículo 11 que la Luna "no puede ser objeto de apropiación nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún otro medio".



En enero pasado, el responsable de Roscosmos, Dmitri Rogozin, anunció que Rusia retoma su programa lunar y que en 2021 enviará una nave al satélite natural de la Tierra.