Rusia analiza visita de Putin a Estados Unidos

Rusia está lista para discutir una posible visita del Presidente Vladimir Putin a Washington después de la invitación del Mandatario estadounidense Donald Trump, dijo este viernes el Embajador ruso en Estados Unidos.



A pesar de la persistente confusión sobre lo que ambos líderes discutieron a puertas cerradas en Helsinki a principios de semana, el Embajador Anatoly Antonov dijo que es importante lidiar con los resultados del primer encuentro antes de actuar demasiado rápido sobre otra reunión.



"(Rusia) siempre estuvo abierta a esas propuestas. Estamos listos para discutir el tema", afirmó sobre la visita de la Casa Blanca, aunque aclaró que no la ha visto personalmente.



El Kremlin tiene la última palabra, pero aún no responde a la propuesta que extendió Trump el jueves.

Antonov dio algunos detalles adicionales sobre lo que platicaron Trump y Putin en Helsinki, pero insistió en que las discusiones diplomáticas deben permanecer discretas para ser efectivas.



Notablemente, reconoció que ambos trataron un posible referendo respecto al este de Ucrania.



"Se tocó el tema", dijo sin dar detalles de que Putin le presentó "propuestas concretas" a Trump respecto a soluciones al conflicto en Ucrania.



Trump tuiteó que los dos líderes hablaron sobre Ucrania, pero no hizo mención de un referendo ni reveló detalles específicos al respecto. Estados Unidos y Rusia han estado en lados opuestos del conflicto en Ucrania, que se desencadenó después de un levantamiento popular en contra de un Mandatario prorruso y la anexión rusa de Crimea en 2014.



Es poco factible que Ucrania y las potencias europeas respalden un referendo en la región de Donets, en donde continúa el dominio de los separatistas prorrusos.



El Embajador ruso en Washington también denunció "molestias anti rusas" en Estados Unidos y reiteró la negativa de una interferencia en las elecciones presidenciales estadounidenses.



También reiteró que no hubo participación de Rusia en el envenenamiento del ex espía ruso Serguéi Skripal en Gran Bretaña.



Antonov se refirió al encuentro del lunes en Helsinki como un evento clave en la política internacional y se rió de las insinuaciones de que ambos realizaron pactos secretos.



Antonov dio detalles sobre las discusiones en el tema del control de armas, pero dijo que Estados Unidos ha estado renuente hasta el momento en respaldar las propuestas rusas. Dijo que durante el encuentro se logró un notable progreso respecto a la cooperación entre ambas naciones en el futuro de Siria.