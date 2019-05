Rumbo a la gran final, León busca dar su paso definitivo

CIUDAD DE MÉXICO.

El León sí es como lo pintan. Los Esmeraldas fueron líderes absolutos en la fase regular del campeonato, la mejor defensiva, la mejor ofensiva e incluso marcaron un récord en cuánto a puntos en torneos con 18 equipos. Sin embargo, era todavía incierto su paso en la liguilla. Pero hasta el momento su firmeza se mantiene.



En cuartos de final pasaron por encima de los Xolos con suma facilidad y ahora vencieron al América en el partido de ida de las semifinales, aún sin mostrar su rostro más lúcido. Cuando las Águilas embestían la portería leonesa, un destello de los dirigidos por Ignacio Ambriz sentenció el marcador y el juvenil José Juan Macías movió las redes al minuto 69. El ave no pudo levantarse y el los del Bajío ganaron como visitantes en su partido de ida.



Para los pupilos de Miguel Herrera la misión se antoja complicado: de 9 partidos que León disputó como local, ganó siete y solo empató uno y perdió otro. Mientras, el América de visitante ganó tres, empató uno y perdió cuatro.



Al respecto, Ignacio Ambriz consideró que el duelo no está definido, aunque la historia del semestre reciente parece estar muy a su favor.



"Un partido muy complicado, muy táctico... Tuvimos mucha fortuna de que ellos no realizaran gol ¿y qué me deja el juego? Que esto no está resuelto, menos contra el América, un equipo que tiene orgullo y que tiene prestigio, que es el actual campeón. Necesitamos prepararnos para hacer un gran partido en casa", aclaró el estratega.



El duelo tendrá lugar este domingo a las 20 horas.