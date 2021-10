Ronaldo Cisneros: Mi segundo debut

El delantero hablo de lo que considera, es su segundo debut: "Quiero compartir la alegría que siento el día de hoy, porque los compañeros fueron a festejar conmigo.

"En el vestidor les agradecí, en el momento más difícil de mi vida, estuvieron para mí, y eso representa Chivas, 40 millones de mexicanos. El equipo estuvo para mí, y me toca hacer un gol, pero es por ellos, fue por el equipo".

El proceso de regresar a las canchas, fue difícil: "Al inicio fue un problema complicado. Me habían dicho que no podía volver a jugar, pero supe llevar esta situación, y todos los exámenes que me hicieron en el club, fueron tres semanas de incertidumbre, salieron bien...

"Me han dado una segunda oportunidad, este es un segundo debut".