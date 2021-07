Ronald Koeman no tiene personalidad: Luis Suárez

"Ronald Koeman tras decir que no contaba conmigo luego me dijo ´si mañana no se soluciona, voy a contar contigo´. Vi que no tenía personalidad", dijo Suárez a la cadena Cope.



En los minutos posteriores a la conquista el charrúa reconoció su dolor por el trato de los blaugranas. "Sufrí cuando el Barsa me mandaba a entrenar aparte", mencionó.