Rompe récord en Spotify

Ed Sheeran está de festejo luego de que su canción "Shape of You" rompiera el récord de ser la canción más escuchada en Spotify al tener tres millones de reproducciones .

A través de un video, el cantante británico expresó que no podría estar más contento con la noticia, calificándola como una locura.

"("Shape Of You") no estaba destinado a hacer el álbum. Pero cuando terminé de hacer la canción, Ben Cook, de mi sello, dijo que tenía que ser un sencillo, pero yo quería que fuera "Castle On The Hill". Sacamos ambas canciones a la vez y... estaba equivocado. Aquí estamos con tres mil millones", señaló.