Rompe el silencio

Camila Cabello, de 25 años, habló sobre su ruptura con Shawn Mendes, de 23, en una entrevista para Apple Music 1 junto a Zane Lowe.

"Mis prioridades han fluctuado y mi enfoque ha ido cambiando a lo largo de mi vida.

"Esos años en los que estuvimos saliendo, mientras escribía este álbum e incluso ahora, mi enfoque es: ´¿Cómo puedo llegar a ser una persona completa?", compartió la cubana.

Durante la conversación confesó que la canción "Bam Bam", corte de su placa que se estrena el 8 de abril, está dedicada a la ruptura.

"Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida. Eso es de lo que trata esta canción y casi todo el resto del álbum", recalcó.

Los primeros versos de su tema se volvieron virales en las redes y llevaron a pensar a muchos lo que ahora ha confirmado la cantante: "Dijiste que odiabas el océano / Pero ahora estás surfeando / Dije que te amaría de por vida / Pero acabo de vender nuestra casa".

Ambos hechos ocurrieron tras su separación: el canadiense compartió unas imágenes surfeando poco después de anunciar su separación, y la cubana decidió vender la mansión que compartían en Los Ángeles.

Eran muy jóvenes

"Mientras estuvimos juntos simplemente pensaba: ´¿Cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana?´ La terapia me ayudó mucho. Mi enfoque ha cambiado desde entonces. Creo que a medida que envejeces, las prioridades cambian", ha expresado durante la charla acerca de su pasada relación.

"Y siento que ha sido así para los dos. Ambos empezamos a salir siendo muy jóvenes, en realidad sólo estábamos aprendiendo a ser adultos. Y eso a veces significa que tu carrera no tiene por qué ser tu prioridad principal", declaró la artista.

La pareja oficializó su relación en julio de 2019. Se conocieron durante la fase de producción de la canción "Señorita".

Shawn y Camila anunciaron su ruptura el pasado 18 de noviembre, tras dos años de relación.