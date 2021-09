Rompe el silencio

´´Hay fama de la mala, eso de que ninguna publicidad es mala es mentira, lo de estigmatizarse voluntariamente yo no lo creo", dice la cantante Aranza , quien tardó 30 años en sumarse a las confesiones de abuso en contra del exproductor Sergio Andrade , quien tejió una red de trata de menores con muchas intérpretes a quienes, bajo el argumento de producirlas, las violó y las maltrató.

Aranza formó parte de su academia artística, donde se preparaba como cantante hasta que encontró un grupo musical con el que se independizó, no sin antes haber perdido su virginidad con el entonces cantante. "Yo no me sentía una víctima, siempre pensé que había sido consensuado, hasta que lo trabajé", dice en entrevista.

Tras la publicación del libro "La Gloria por el infierno", de Aline Hernández los abusos a varias jóvenes fueron revelados, entre ellos los de la cantante Gloria Trevi, y comenzó una investigación que culminó cuando en 2005, Andrade fue declarado culpable de los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada.

MIEDO A SER JUZGADA

Cuando el escándalo estalló hubo muchas personas que buscaron a la intérprete de "Nada personal" para que hablara de su experiencia, pero ella no lo hizo por miedo a ser juzgada y que sus padres fueran señalados.

"Para mí lo más importante era el respeto a mis papás, que nadie se atreviera a decir que mis papás me habían dejado expuesta a una situación así, entonces yo decidí callarme y cuando estalla el escándalo yo estaba sacando un disco nuevo después de ´Mirada de mujer´ toda mi promoción de ´Mirada de mujer´ se echó a perder porque nadie quería hablar de mi trabajo, sino del escándalo", cuenta Aranza.

DECIDE YA NO CALLAR

Desde hace un par de semanas que decidió hablarlo en un programa de televisión, donde detalló que aunque nunca fue violentada, sí estuvo bajo amenazas de Andrade por haberlo abandonado después de unirse al grupo Viva Voz. A partir de ello muchas personas se han acercado a ella para compartir sus experiencias de abuso en otros ámbitos, pero ella sigue creyendo que las víctimas tienen que ser precavidas a la hora de hablar.

"Elegí contarlo después de 30 años porque creo que es algo muy mío y nunca pretendí hacerme famosa de escándalos ni de cosas tan turbias y asquerosas. Simplemente lo decidí compartir como mujer porque estoy muy alarmada de todo lo que está pasando incluso a veces el mismo movimiento ´Me too´ llega a preocuparme un poco porque no me parece del todo sano en ciertos casos muy puntuales que una mujer divulgue sus cosas tan íntimas porque la sociedad aún nos estigmatiza", expresó.

ES MEJOR PROTEGERTE

"No soy psicóloga y estoy muy lejos de tener la capacidad de dar un consejo a alguien, pero siempre que un hombre o una mujer se me acercan trato de decirles ´no lo ventiles, protégete´ porque así como hay gente muy receptiva y amorosa que te va a cachar, como a mí el público ahora que lo dije, desgraciadamente no siempre es así y las mujeres debemos de mantener ese instinto de conservación".